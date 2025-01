Addio Napoli, decisione presa: accordo raggiunto

Nel Napoli, dopo il successo di ieri contro la Juventus, bisogna segnalare un’importante notizia di calciomercato.

Dopo aver sconfitto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Antonio Conte ha battuto anche la Juventus di Thiago Motta. Una volta subito il gol di Kolo Muani, di fatto, i partenopei hanno travolto la ‘Vecchia Signora’ nel secondo tempo, riuscendo a ribaltare questa partita con i gol segnati da Frank Anguissa e Romelu Lukaku (questo siglato con un calcio di rigore).

Tuttavia, in serata è arrivata la risposta dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha travolto per 0-4 il Lecce di Roberto D’Aversa. Il Napoli è ora atteso dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma di Ranieri, ma prima bisogna registrare una decisione presa in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, accordo con il Villarreal: Rafa Marin via in prestito

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’ e tra i massimi esperti di calciomercato, Rafa Marin andrà al Villarreal. Il Napoli, di fatto, ha raggiunto un accordo con il club spagnolo.

Rafa Marin, sarà ceduto con la formula del prestito a titolo oneroso (circa un milione di euro), potrebbe volare nei prossimi giorni alla volta della Spagna. C’è da dire che con la cessione dell’ex Real Madrid, di fatto, il Napoli dovrà assolutamente perdere un nuovo centrale.