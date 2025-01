Napoli-Garnacho, spunta la richiesta di Conte e la risposta di Manna

Alejandro Garnacho resta il primo obiettivo del Napoli per sostituire Kvaratskhelia: arrivano le ultime riguardo il calciatore argentino.

Con l’addio di Khvicha Kvaratskhelia si aprono nuovi scenari legati al mercato del Napoli. Il club sta valutando tutte le possibili soluzioni per sostituire il talento georgiano, ed in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Alejandro Garnacho.

Il calciatore argentino è in uscita dal Manchester United ma non sarà semplice strapparlo alla squadra inglese, considerando anche quelle che sono le richieste dei red devils.

In queste ore stanno arrivando ulteriori novità riguardo la situazione in casa azzurra, con Giovanni Manna che al momento non si troverebbe in Italia.

Napoli Calcio Notizie – Garnacho-Napoli, Manna è in missione

Come riportato in queste ore da Sky Sport, Antonio Conte sarebbe stato assolutamente chiaro con la società: niente giovani promesse per andare a sostituire Kvara, ma calciatori pronti ed in grado di rendere subito.

Giovanni Manna avrebbe recepito a pieno questa richiesta del tecnico, e proprio per questo avrebbe deciso di partire in missione: il direttore sportivo al momento non è in Italia, ed il suo viaggio all’estero sarebbe volto proprio a cercare le migliori soluzioni sul mercato.