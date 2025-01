Aurelio De Laurentiis stavolta non si trattiene, arriva il suo tweet a fine partita

Vince il Napoli e vola in classifica a +7 sull’Atalanta in attesa dell’Inter: arriva il messaggio di De Laurentiis nel post partita.

Il Napoli di Antonio Conte vince e convince dopo una prestazione in cui è venuta fuori qualità, sostanza e sacrificio. I partenopei raggiungono quota 50 punti e, in attesa dell’Inter domani in campo con l’Empoli, si può godere una notte ben distante dai propri avversari. In merito al grande risultato degli azzurri contro l’Atalanta, è arrivato il commento del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno degli azzurri ha rilasciato un tweet su “X” in cui con brevi parole ha esposto tutta la propria soddisfazione: “Con questa bellissima vittoria farò un magnifico viaggio di ritorno in Italia!”.