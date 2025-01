Ultimissime calcio Napoli – Incredibile attacco ad Antonio Conte dopo l’annuncio in conferenza della richiesta di Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia lascerà il Napoli. Queste sono le sue ultime volontà dopo aver parlato con il Napoli e con il mister, a seguito anche del forte interesse nei suoi riguardi del PSG. Ecco le ultimissime sul calcio Napoli e l’ultimo attacco ad Antonio Conte.

Dopo la conferenza del tecnico azzurro e la sua versione dei fatti, arriva il commento del giornalista Paolo Bargiggia, che tramite un post su X dice la sua sulla cessione di Kvaratskhelia:

“La partenza di Kvara dal Napoli, uno dei più forti esterni in circolazione non è solo per ragioni economiche: a lungo snobbato da @ADeLaurentiis; ma, soprattutto, il fallimento tattico di Conte: a fare il terzino, 60 metri dalla porta, Kvara è stato umiliato!”