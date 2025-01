Lotta scudetto, ecco perchè l’infortunio di Calhanoglu può cambiare tutto

Duro colpo per Inzaghi che perde Calhanoglu durante la finale di Supercoppa Italiana, ora lo scenario cambia sulla lotta scudetto

In queste ore sta andando in scena a Riyad la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Le due squadre di Milano al momento si stanno equivalendo sul campo, dopo la prima parte del match.

Occasioni nitide create da entrambe le parti, con le giocate dei campioni che devono ancora uscire fuori. Una pessima nottizia. però, per l’Inter e Inzaghi è giunta fuori da questo primo tempo.

Quasi allo scadere della prima frazione di gioco, è uscito anzitempo Hakan Calhanoglu. Per lui un infortunio che può costare tanto in vista della lotta scudetto contro il Napoli.

I tifosi nerazzurri sono in ansia per le condizioni del perno di centrocampo.

Calhanoglu fuori per infortunio: la prima analisi

Calhanoglu non fa stare tranquilli tifosi e Inzaghi, per via del problema fisico accusato durante il match contro la sua ex squadra. Secondo una prima analisi, il calciatore ha rimediato un dolore alla zona dell’adduttore.

L’infortunio non gli ha permesso di restare in campo ed al suo posto è entrato Asllani, che ha in mano una grande occasione.

Il centrocampista turco è inamovibile nello scacchiere di Inzaghi ed ora le sue condizioni fisiche mettono a dura prova i nerazzurri. Nelle ultime uscite senza il numero 20, il tecnico ha pensato a Zielinski in una posizione inedita a lui.

Le sue condizioni si capiranno le condizioni e i tempi di recupero. In caso di lungo stop, l’assenza di Calhanoglu potrebbe realmente essere un fattore decisivo per la lotta scudetto.