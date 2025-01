Il Napoli è ormai ad un passo dal chiudere un colpo importante: Giovanni Manna ha strappato l’accordo, ormai ci siamo.

Giovanni Manna non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato in questa sessione invernale di calciomercato, e proprio per questo sta valutando tutta una serie di mosse che potrebbero fare al caso della squadra e di Antonio Conte.

I reparti dove potrebbe servire una sistemata sono ormai noti: di sicuro un colpo in difesa, dove l’infortunio di Buongiorno è stato un evento considerevole ma dove allo stesso tempo sia Juan Jesus che Rafa Marin non sembra siano in grado di dare le dovute garanzie in questa fase.

Danilo da settimane viene indicato come primo nome in cima alla lista del direttore sportivo azzurro: la Juventus sembra essersi decisa a cederlo, ed anche il calciatore potrebbe accettare di buon grado la possibilità di vivere una nuova esperienza in maglia azzurra.

Mercato Napoli Ultimissime – Non solo Danilo: Manna ha chiuso per un altro nome

Oltre a Danilo, ci sarebbero anche altri profili che il Napoli starebbe attualmente monitorando e che potrebbero rientrare a pieno all’interno del progetto tecnico di Antonio Conte.

Uno di questi porta in casa Verona, dove il Napoli sarebbe ormai ad un passo dal chiudere l’accordo per Daniele Ghilardi, difensore 2005 dell’Hellas che avrebbe convinto Giovanni Manna a puntare su di lui per l’immediato futuro.

A parlare di questa trattativa in queste ore ci ha pensato Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che attraverso i suoi social ha di fatto annunciato di aver chiuso l’accordo per il difensore del Verona.

“Daniele Ghilardi si avvicina a Napoli dal Verona. Pronto contratto quinquennale. Resterà al Verona in prestito fino a fine stagione”, le parole del giornalista attraverso i social.