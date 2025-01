Fiorentina-Napoli, Stellini è netto: “Non era immaginabile”

Fiorentina Napoli, arrivano le dichiarazioni del vice Cristian Stellini ai microfoni di Dazn nel post partita.

Il Napoli di Antonio Conte chiude al meglio il girone d’andata e inizia al meglio il 2025 grazie alla straordinaria percussione di David Neres, alla freddezza di Romelu Lukaku e al cinismo di Scott McTominay che hanno permesso agli azzurri di chiudere la gara sullo 0-3. Ai microfoni di Dazn, nel post partita ha parlato Cristian Stellini.

Stellini: “Cambio Mentale? Una vera dimostrazione”

Il vice allenatore del Napoli, ha sostituito Antonio Conte, assente poichè scosso dalla scomparsa del giovane tifoso del Napoli Daniele, ha parlato a Dazn ed ha analizzato il match contro la Fiorentina. Stellini ha parlato dell’atteggiamento della squadra ed ha messo in evidenza: “Cambio mentale? Non so se sia segno di un cambio. È sicuramente una dimostrazione che i ragazzi stanno lavorando forte e siamo contenti di ciò che stiamo facendo. Questo non era immaginabile per noi ad inizio anno. Stiamo facendo molto bene”.

In seguito ha poi spiegato l’assenza di Conte: “Assenza Conte? Siamo molto felici per la vittoria ma allo stesso tempo abbiamo ricevuto un brutto colpo. Abbiamo perso una persona molto cara: un bambino che era malato al quale noi abbiamo cercato di regalare momenti di gioia per stargli vicino. Lui ci ha dato molta forza ed il mister non si è presentato in conferenza per questo momento. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia ed a tutti i bambini che soffrono”.