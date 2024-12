Addio Mario Rui, arriva l’emozionante saluto ai tifosi partenopei

Mario Rui ha detto addio al suo Napoli ed in questo momento ha rilasciato un saluto ai tifosi partenopei.

Il tempo passa e purtroppo le strade tra calciatori e club devono dividersi. Dopo ben 7 anni e mezzo con la casacca azzurra addosso, Mario Rui ha lasciato Napoli. Negli occhi dei tifosi azzurri rimane il cuore e la qualità che il terzino portoghese ha sempre messo in campo quando chiamato in causa. Sempre l’ultimo a mollare e sempre rispettoso della maglia che indossava.

Mario Rui saluta i tifosi: “Porterò sempre Napoli nel cuore, momenti indimenticabili”

L’ex Roma ed Empoli non ha potuto che utilizzare parole al miele per descrivere la sua avventura sotto l’ombra del Vesuvio. Di seguito quanto scritto sui social: “Non è mai facile trovare le parole giuste per salutare una città, una squadra e dei tifosi che sono stati una parte così importante della mia vita. 💙

A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili: le vittorie, le sfide, l’abbraccio della gente e la passione di un popolo unico. A voi tifosi, il mio grazie di cuore per il supporto incondizionato, sia nei momenti di gioia che in quelli difficili.

Alla società, ai miei compagni e a tutto lo staff, grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia. Porterò sempre Napoli e il Napoli nel cuore.

È tempo di voltare pagina, ma non dimenticherò mai tutto ciò che questa maglia ha rappresentato per me.

Grazie di tutto. Forza Napoli sempre! 💙⚽️

Con affetto,

Mario Rui 6″.

Dallo spettacolare Napoli di Sarri allo scudetto di Spalletti, ciò che ha lasciato Mario Rui è sicuramente un Napoli completamente diverso da quello in cui è approdato nel 2017. Una squadra migliorata, più vincente anche grazie alla sua professionalità, al suo sacrificio e alla dedizione messa in allenamento. Oggi si chiude un capitolo importante della storia del Napoli.