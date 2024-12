Ultime Notizie, Mazzocchi sui social: “Ogni giorno pronto a progredire”

Pasquale Mazzocchi ha pubblicato una stories su Instagram in cui ha lasciato un chiaro messaggio motivazionale.

Il 2024 si è concluso al meglio per il Napoli grazie alla vittoria sul Venezia di Eusebio Di Francesco. Gli azzurri hanno dato grande prova di compattezza e di mentalità nonostante non abbiano sfoggiato prestazione di rilievo. Vincere era la cosa più importante e per mettere pressione ad Atalanta ed Inter e per coltivare le ambizioni scudetto dell’intero ambiente partenopeo. Intanto Mazzocchi cavalca l’onda dell’entusiasmo concentrandosi sulla propria crescita.

Mazzocchi sui social: “Dimostra a te stesso chi sei”

Per l’esterno del Napoli non è stato un 2024 esaltante. Pasquale Mazzocchi, approdato al Napoli nella scorsa finestra di mercato invernale, non è riuscito ad imporsi nei vari Napoli visti durante quest’anno. Da presenza fissa con Mazzarri ad alterna con Calzona fino ad arrivare a vedere poco il campo con Conte.

L’ex Salernitana, però, nonostante non abbia brillato quest’anno e l’esordio col Torino ne fu l’esempio, sta dando dimostrazione, anche con piccoli gesti come questi, di essere sul pezzo e di dare tutto qualora venisse chiamato in casa per il suo Napoli. Finora, in questa stagione ha accumulato 551 minuti tra 9 presenze di Serie A e 2 di Coppa Italia.

Il messaggio sui social è il seguente: “Ogni giorno è un’opportunità per dimostrare a te stesso chi sei e cosa sei disposto a dare per riuscire a progredire nel tempo”. Parole chiare che certificano la voglia da parte del numero di 30 sbocciare completamente sotto la gestione Antonio Conte.