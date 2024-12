Juan Jesus potrebbe lasciare Napoli nel corso della prossima sessione di mercato: c’è un club di Serie A che ha messo gli occhi su di lui.

L’avventura di Juan Jesus in casa Napoli potrebbe effettivamente essere arrivata ai titoli di coda. Il difensore brasiliano è finito in fondo alla gerarchie della difesa azzurra, e sembra non rientrare nei piani del club per il futuro. Ecco perché Giovanni Manna dovrà trovare la soluzione migliore per lui ed ovviamente per il club.

C’è un club di Serie A che avrebbe messo gli occhi sullo stesso Juan Jesus, difensore che ha maturato grande esperienza nella massima competizione italiana e che proprio per questo potrebbe far gola a diversi club di medio-bassa classifica, soprattutto se il Napoli dovesse porre dei termini economici conveniente.

Calciomercato Napoli Ultimissime – Una squadra di Serie A per Juan Jesus

Secondo quanto riportato in queste ore da La Repubblica, sulla tracce di Juan Jesus si starebbe muovendo il Venezia: la squadra di Eusebio Di Francesco avrebbe individuato il difensore brasiliano come elemento ideale da inserire all’interno della rosa.

Proprio lui sarà un osservato speciale per il prossimo match che vedrà proprio i veneti affrontare il Napoli di Conte. Di Francesco ha perso Svoboda che è stato operato al crociato, e dunque cerca un difensore da inserire già a gennaio per coprire il resto della stagione.

E Juan Jesus cosa vuole fare? Il difensore – si legge – valuterà attentamente tutte le alternative: se il Napoli dovesse effettivamente chiudere per un difensore già nella sessione invernale (Danilo della Juventus in pole) per Juan Jesus l’addio potrebbe diventare quasi automatico. Sarà lui, però, a decidere se andare via già nelle prossime settimane, magari accettando proprio il Venezia.