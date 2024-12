Svolta per il Napoli che si appresta ad entrare in una sessione invernale che si preannuncia avvincente.

Che il Napoli stia cercando un elemento per rinforzare la difesa, questo è noto ormai da tempo. La squadra azzurra ha bisogno di un giocatore da inserire nel reparto arretrato, soprattutto se si considera che Rafa Marin potrebbe lasciare la città partenopea già a gennaio, magari come pedina di scambio.

Juan Jesus non dà le dovute garanzie, anche per lui l’avventura in azzurro sembra ormai arrivata ai titoli di coda, e l’infortunio di Buongiorno ha completato un pacchetto molto complesso che vede il Giovanna Manna alla ricerca di un colpo ideale.

Calciomercato – Il Napoli ha il sì di Danilo: si lavora con la Juve

Secondo quanto riportato in queste ore da La Repubblica, il Napoli avrebbe incassato il sì di un obiettivo finito sulla lista del club da diverso tempo: Danilo, capitano della Juventus, avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in azzurro.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di questo possibile trasferimento, ma tra gli ostacoli c’era proprio la posizione del giocatore che aveva dubbi sul lasciare la Juventus nel mezzo della stagione.

Questi dubbi, ad oggi, sembra siano risolti: il difensore brasiliano avrebbe esternato la sua volontà di accettare Napoli, ed ora sono i club che stanno parlando della situazione. Manna e Giuntoli sono alla ricerca di un’intesa definitiva.