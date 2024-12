“Se non gioca sarà bocciatura solenne!”: Chiariello punzecchia Conte

Umberto Chiariello, giornalista di Radio CRC, ha parlato all’emittente radiofonica soffermandosi sulla questione difesa in casa azzurra.

Il Napoli si ritrova in un momento particolare della stagione. Il mercato è alle porte e Giovanni Manna sta pensando a come muoversi per migliorare la rosa a disposizione del tecnico. Alcuni problemi sono sorti anche internamente, visto che Alessandro Buongiorno si è fatto male e dovrà restare fuori per diverse partite.

Anche questo è un elemento sul quale la società sta riflettendo: prendere un difensore era già in agenda, adesso però la situazione potrebbe richiedere un’accelerazione sotto questo punto di vista.

I nomi accostati al Napoli sono diversi: Danilo sembra essere in cima alla lista di Manna, almeno stando alle ultime riportate da Sky Sport. Arrivare al capitano della Juventus sembra complicato, ed è per questo che sono emerse anche delle alternative: da Kiwior ad Ismajli, nomi che potrebbero fare al caso di Conte.

Emergenza difesa, Chiariello punzecchia Conte

Il Napoli ha anche delle soluzioni interne, almeno per tappare il buco in vista della sessione invernale di calciomercato, qualora possano nascere delle occasioni da cogliere. Juan Jesus e Rafa Marin saranno chiamati ad affiancare Rrahmani nel corso delle prossime partite, ma su chi propenderà la scelta di Conte?

Umberto Chiariello, giornalista di Radio CRC, ha la sua idea su quello che dovrebbe fare il tecnico del Napoli, e cosi ha lanciato una frecciata allo stesso Conte ponendo uno dei due difensore ‘panchinari’ in cima a quelle che dovrebbero essere le gerarchie interne.

“Il Napoli ha preso un giovane che fino ad ora non ha convinto nessuno ma che non ha avuto nessuna occasione. Rafa Marin proviene dalla cantera del Real Madrid e ha fatto un campionato di assoluto rilievo all’Alaves. Se non gioca neanche adesso vuol dire che Conte lo ha bocciato del tutto. È il caso di accollarsi un rischio facendo giocare Rafa Marin al posto di Buongiorno? Se gioca Oliveira è una bocciatura solenne per Marin e per Juan Jesus”

Chiariello non ha usato mezzi termini: Rafa Marin merita la sua occasione, anche perchè in caso contrario sembrerebbe scontata la bocciatura per il difensore spagnolo.