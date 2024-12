Conte, discorso da brividi alla cena di Natale: che omaggio a Napoli

Ultimissime Napoli – Antonio Conte, tecnico del club azzurro, ha parlato alla cena organizzata dalla società partenopea, questa sera, a Pietrarsa: le sue parole sono fantastiche.

Serata davvero speciale per il Napoli, che nelle ultimissime ore si è ritrovato a Pietrarsa per la cena tradizionale di Natale. Tantissimi gli invitati da parte del club partenopeo, che per quest’anno ha scelto una location davvero suggestiva e inedita per salutarsi in vista delle festività ormai alle porte.

Oltre il presidente Aurelio De Laurentiis, nel corso della serata ha preso la parola anche il tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha avuto parole davvero speciali per la sua città, sottolineando come sia un orgoglio rappresentarla e farne parte.

Ultimissime notizie Napoli calcio, anche Conte parla alla cena di Natale: avete sentito?

Tra gli altri, anche il tecnico della SSC Napoli Antonio Conte ha preso la parole nel corso della cena di Natale, organizzata per quest’anno in una cornice suggestiva come quella di Pietrarsa.

Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore in occasione del suo breve, ma bellissimo, intervento: