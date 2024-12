Rinnovo Kvara, accordo ad un passo: svelate le cifre, si chiude prima di Natale?

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia resta al centro del dibattito: in queste ore è arrivato l’annuncio, la firma dovrebbe arrivare in maniera imminente.

Kavaratskhelia rinnova, oppure no? Ad oggi sembrerebbe proprio di sì, considerando che le notizie che arrivano riguardanti la situazione del georgiano raccontano in queste ore di un accordo che potrebbe arrivare in breve tempo.

Il prolungamento di contratto del numero 77 azzurro resta una priorità in casa Napoli, anche per eventuali contrattazioni che si potrebbero aprire in futuro con club interessati.

In questi mesi c’è stato un forte chiacchiericcio attorno a Kvara, le trattative sono state complicate anche perchè la differenza tra domanda ed offerta è rimasta sostanziale per parecchio tempo. Oltre all’aspetto legato all’ingaggio, a tenere lontane le parti c’è stato il discorso sulla clausola rescissoria e le eventuali commissioni.

Tutti elementi che, ad oggi, pare abbiano trovato una nuova chiave di lettura, visto che Kvara ed il Napoli ora sono vicinissimi: secondo quanto riportato da Il Mattino, le parti avrebbero finalmente trovato la quadra.

Rinnovo Kvara, ecco cosa sta succedendo

L’entourage del calciatore avrebbe finalmente sciolto le riserve, ed i contatti col Napoli ad oggi sarebbe volti esclusivamente all’arrivo di una firma che dovrebbe esserci nel breve termine.

Le parti – si legge – stanno lavorando per provare a chiudere tutto prima di Natale: una notizia che ovviamente fa tirare anche un sospiro di sollievo ai tifosi che temevano potesse ripresentarsi una situazione simile a quella di Victor Osimhen.

Kvara ed il Napoli ancora insieme, almeno sotto il punto di vista contrattuale: restano le candidature di squadre come Paris Saint Germain e Barcellona per prendere il giocatore del Napoli. Ad oggi, però, sedersi al tavolo con un contratto importante, sarà un elemento positivo sia per il club partenopeo che per il calciatore, qualora effettivamente le parti decidano di lasciarsi.