Osimhen-Juve, Auriemma si sbilancia: colpo di scena Napoli

Victor Osimhen e la Juventus: la suggestione di calciomercato continua a caratterizzare i vari rumors di queste settimane. Il giornalista Raffaele Auriemma apre all’affare clamoroso.

Dopo un’estate tormentata, il tormentone Osimhen potrebbe farsi vivo anche per gennaio. Il calciatore di proprietà della SSC Napoli, in prestito da settembre al Galatasaray, continua a essere al centro dell’attenzione da parte di diversi top club, che guardano con interesse alla clausola di 75 milioni di euro. Quest’ultima, però, non dovrebbe essere valida per i club di Serie A, ma malgrado ciò Cristiano Giuntoli – colui che lo portò al Napoli dal Lille nell’estate del 2020, oggi uomo mercato della Juventus – sembrerebbe continuare a credere nel super colpo.

A tal riguardo, ne ha parlato anche il giornalista Raffaele Auriemma a Radio Cusano: un’apertura a un affare che potrebbe sembrare la più classica delle suggestioni di mercato ma che negli ultimi tempi sta trovando sempre più voci. È chiaro che il tutto sarebbe eventualmente legato alla cessione di Dusan Vlahovic, motivo per cui si è semplicemente in una fase del tutto caratterizzata da rumors e opinioni da parte di stampa e addetti ai lavori vari.

Victor Osimhen potrebbe essere il grande colpo a sorpresa della Juventus? Stando a quanto analizzato da Raffaele Auriemma ai microfono di Radio Cusano, non è del tutto un’utopia pensarlo.

Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista a tal proposito:

“Se la Juve vende Vlahovic, ci posso anche credere in Osimhen. Cristiano Giuntoli l’ha portato a Napoli, è stato lui che l’ha voluto fortemente nonostante le resistenze del presidente De Laurentiis perché costava tanto. E invece lui lo ha convinto, è stato persuasivo, l’ha portato a Napoli 3 giorni in vacanza per fargli vedere le città e alla fine Osimhen si è legato a Cristiano Giuntoli. Non vedo perché oggi Giuntoli non possa ottenere il sì di Osimhen in una condizione nella quale il giocatore è alla ricerca di un top club importante, in cui poter vincere la Champions League. Per quale motivo non dovrebbe andarci? La clausola per liberare Osimhen a gennaio credo che valga solo per il mercato italiano, quindi servirebbe una trattativa tra la Juventus e il Napoli. Perché il presidente De Laurentiis dovrebbe tirarsi indietro se si parla di soldi?”.