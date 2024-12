News SSC Napoli, Raspadori e Simeone: gli azzurri hanno deciso il futuro

Arrivano novità in merito alle sorti di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone: il Napoli delinea le due situazioni in vista della prossima finestra di mercato di gennaio.

Il Napoli inizia a programmare le sue mosse in vista di gennaio: il club azzurro intende a regalare ad Antonio Conte altri colpi che possano impreziosire l’organico a sua disposizione, così come invocato dallo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale in diverse occasioni. Il reparto che sarà maggiormente tenuto d’occhio è senza dubbio quello difensivo, data la necessità di avere alternative valide e convincenti ai titolari Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. A confermarlo, d’altronde, è sia la situazione legata a Juan Jesus (in uscita dal club del presidente Aurelio De Laurentiis) e a Rafa Marin (che sembra non aver convinto del tutto Conte).

Di questo, ma anche di altro, ne ha parlato il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, nel corso della sua intervista concessa ai microfoni di Radio Marte. Oltre alla questione difensore, Marchetti si è soffermato anche sul futuro di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone: nelle ultime settimane, i due sono stati oggetti di numerosi rumors, ma per entrambi l’ipotesi di una cessione sembra non essere in discesa.

Ultime mercato Napoli, Marchetti si sbilancia su Raspadori e Simeone: l’intervista

Cosa deciderà di fare la SSC Napoli con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone in vista della sessione invernale di mercato, che avrà inizio ufficialmente a gennaio? A fare chiarezza è il giornalista Luca Marchetti a Radio Marte.

Di seguito, le parole rilasciate nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

“Raspadori via a gennaio? Il Napoli al momento non vuol cedere nessuno in avanti, Giacomo poi è un ottimo giocatore, duttile e bravo. Però Conte ha fatto le sue scelte, puntando su determinati giocatori e conquistando al momento il secondo posto in classifica. Questo genera sempre delle reazioni in chi non gioca meno, bisogna capire l’umore di Raspadori e la sua volontà. Certo il Napoli non lo regala, anche perché è stato un investimento importante. Non vuole cederlo neanche in prestito ma come sopra vale il discorso sul tempo e sulle possibilità di mercato. Simeone? Il Napoli lo ha individuato come sostituto di Lukaku nelle rotazioni, non vorrebbe cederlo assolutamente. Forse Giovanni vuole trovare più spazio ma il Napoli proverà a trattenerlo facendogli capire l’importanza del suo ruolo nel progetto di Conte. Ora vedo una sua cessione complicata, perché poi il Napoli dovrebbe andare su un altro attaccante”.

Nuovo difensore Napoli, le ultime su Kiwior

Luca Marchetti, a Radio Marte, ha avuto modo di parlare della questione difensore. Confermando la volontà del club azzurro di rinforzarsi in quella zona del campo, il giornalista ha svelato: