Napoli, cena ai baretti di Chiaia per i giocatori: ecco chi mancava

Interessante indiscrezione uscita fuori durante la cena dei calciatori del Napoli, con alcuni che mancavano all’appello

Il Napoli aveva bisogno di ritrovarsi: il gruppo, all’interno delle squadre, ha sempre fatto la differenza, specialmente nell’anno dello Scudetto.

Lo sa bene Conte, che ha spinto per fare una cena con la squadra e lo staff.

I calciatori si sono ritrovati presso il noto locale Magnolia al centro dei ‘Baretti’ di Chiaia, in modo tale da scambiare due parole e sorrisi, utili per ritrovare la giusta fiducia persa nelle ultime gare.

Alla cena però erano assenti diversi calciatori e ciò ha suscitato interesse nei tifosi.

McTominay, Kvara e non solo: ecco chi era assente alla cena

McTominay, Kvaratskhelia, Gilmour e Anguissa, non hanno preso parte alla cena di squadra. Il motivo della loro assenza non è noto, se non per il georgiano, che ha rimediato un infortunio pesante.

Il Napoli ora si ritroverà già nella giornata di domani mattina in campo, a Castelvolturno, per preparare la trasferta ostica di Udine, contro l’Udinese, in programma sabato alle 18:00.