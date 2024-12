Calciomercato Napoli, l’ex Krol suggerisce il colpo: “Manca un giocatore come lui”

Un grande ex Napoli come Ruud Krol suggerisce un colpo di mercato alla compagine partenopea: il giocatore in questione è stato accostato agli azzurri in vista del prossimo mercato estivo.

Ci sono giocatori che in maglia Napoli hanno fatto la storia e mai andranno via dal cuore dei tifosi azzurri: uno di questi è sicuramente Ruud Krol, tra i difensori più forti che la compagine partenopea abbia visto passare tra le proprie fila e che ancora oggi è nel cuore dei tifosi. Con 125 presenze, a cavallo tra il 1980 e il 1984, il campione olandese ha dato il via a un’era particolarmente fortunata per la storia del Napoli, che ha portato proprio nell’anno del suo addio all’arrivo, all’ombra del Vesuvio, di Diego Armando Maradona.

Per tutti questi fattori, i pensieri di Krol in merito alle vicende del calcio Napoli hanno sicuramente un peso specifico all’interno della piazza partenopea, che in vista di gennaio si interroga su quelli che possono essere i prossimi colpi di mercato. Le attenzioni di Giovanni Manna, però, sono anche dedite alla sessione estiva, che avrà inizio ufficialmente nel luglio del 2025. Uno dei nomi che circola per tale sessione è quello di Kenneth Taylor, centrocampista di proprietà dell’Ajax, su cui si è espresso in maniera positiva anche lo stesso Krol, nell’intervista rilasciata quest’oggi a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ultime mercato Napoli, Krol è sicuro: “Agli azzurri manca un giocatore come Taylor”

Nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Ruud Krol ha parlato, tra le altre cose, di Kenneth Taylor, giocatore dell’Ajax che nelle ultime settimane è stato accostato al club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, quanto dichiarato dalla leggenda azzurra durante l’intervista in questione:

“Taylor è un giocatore di fantasia, ma è anche molto dinamico, fa spesso assist e sa andare anche in goal. E’ un giovane che però può crescere ancora molto. A Napoli manca un uomo in mezzo al campo che abbia fantasia”.

Krol su Buongiorno e Zirkzee: le parole sono imperdibili

L’ex Napoli, inoltre, si è soffermato su chi sta facendo benissimo in questi primi mesi con Antonio Conte, ossia Alessandro Buongiorno, e anche su chi un giorno quei colori potrebbe indossarli in futuro, vale a dire Zirkzee. Queste le parole dell’olandese: