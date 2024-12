Calciomercato Napoli, Danilo svela il suo futuro: l’annuncio ufficiale

In questi ultimi minuti, di fatto, per il Napoli è arrivato l’annunico ufficiale di Danilo della Juve sul suo futuro.

Il Napoli, di fatto, ha perso la vetta della classifica a causa del ko subito domenica scorsa al Maradona. I partenopei, infatti, sono ora secondi con due punti di svantaggio dall’Atalanta.

La squadra di Antonio Conte è ora attesa della trasferta di sabato prossimo contro l’Udinese. Tuttavia, prima del match contro i friulani, per il Napoli sono arrivare delle dichiarazioni da parte di un obiettivo in sede di calciomercato, ovvero Danilo.

Calciomercato Napoli, Danilo resta alla Juve: “Non voglio essere un capitano che lascia la squadra a stagione in corso”.

Il giocatore brasiliano, dopo la vittoria della Juve per 2-0 contro il City di questa sera, ha infatti parlato così ai microfoni di ‘Prime Video’: “Ho fatto delle prestazioni un po’ altalenanti, ma ho un contratto con questa squadra fino al 2025. Non voglio essere un capitano che lascia la squadra a stagione in corso”.

Con queste parole, dunque, Danilo chiude le porte al Napoli, almeno nella prossima sessione di calciomercato invernale. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di un interessamento del club partenopeo per il brasiliano per cercare di rafforzare il reparto arretrato a disposizione di Antonio Conte.