Lazio-Napoli, flop Lukaku: l’analisi non lascia via di scampo

In casa Napoli, dopo il ko di ieri contro la Lazio, bisogna segnalare dei commenti durissimi sulla prestazione di Romelu Lukaku.

Dopo la caduta in Coppa Italia di giovedì scorso, di fatto, il Napoli di Antonio Conte deve alzare bandiera bianca ancora una volta dinanzi alla Lazio di Marco Baroni. Gli azzurri, infatti, hanno perso ieri sera per 0-1 lo scontro diretto contro il team capitolino giocato allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il match, di fatto, è stato molto equilibrato, ma poi la Lazio di Marco Baroni ha portato a casa i tre punti grazie al gol di Isaksen. Il Napoli non ha giocato male, ma sicuramente sottotono. Il peggiore in assoluto tra le fila partenopee è stato sicuramente Romelu Lukaku.

Lazio-Napoli, la Gazzetta su Lukaku: “Non è più quello di una volta”

Sulla prestazione fornita ieri dal belga, infatti, il commento della ‘Gazzetta dello Sport’ non lascia via di scampo: “Male Lukaku,il cui rendimento inizia ad essere penalizzante in determinate partite. Lui sarebbe utile spalle alla porta, ma non è più quella di una volta”.

L’analisi del quotidiano sportivo italiano su Lukaku poi termina così: “Non si girà mai. Il Napoli di Conte, dunque, perde così uno sblocco di gioco prezioso”.