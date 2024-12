Dall’Atalanta al Napoli, era fatta: le parole del fantasista aumentano i rimpianti

Uno dei fantasisti più amati della Serie A è stato ad un passo dal Napoli: la rivelazione è arrivata proprio in queste ore dal calciatore.

Le strade del mercato sono infinite, ma spesso non trovano il binario giusto. Sono tanti i calciatori accostati al Napoli in questi anni, elementi che avrebbero potuto vestire l’azzurro ma che non hanno trovato alla fine il modo di chiudere il cerchio.

In queste ore lo ha raccontato uno dei fantasisti più apprezzati degli ultimi anni in Serie A, ma anche un giocatore dalla storia turbolenta: Josip Ilicic poteva vestire la maglia azzurra. E’ lo stesso calciatore che ha ammesso tutto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo AS.

Ma cosa non ha funzionato? L’ex Palermo ed Atalanta è tornato proprio su quella che era una trattativa che, a detta dello stesso Ilicic, sembrava davvero pronta ad essere chiusa.

Ilicic al Napoli, il fantasista sloveno racconta tutto

“Con il Napoli era fatta, ma l’Atalanta decise di non vendermi, ero fondamentale per loro”, dice Ilicic ai microfoni di AS. Un’operazione che a detta del calciatore era ormai fatta, o almeno chiusa secondo quelle che erano le volontà del calciatore stesso e del Napoli.

“Avevo accettato l’offerta e parlato con Ancelotti, mi disse due o tre parole di calcio e poi mi parló di vita. Mi raccontó cose di Napoli e disse: ‘Dai, vieni, andremo a cenare, a bere…’ È fondamentale, perché prima di essere calciatore sei uomo”, ha ancora spiegato Ilicic.

Poi il passaggio dove lo sloveno spiega di aver avuto anche contatti con l’ambiente azzurro attraverso uno dei leader di quella squadra: “Avevo sentito anche Mertens e il direttore sportivo Giuntoli. Ero convinto, volevo andar lí a vincere lo scudetto e stavo giocando bene, fisicamente ero un animale”, ha detto Ilicic.

Un’operazione che, come spiegato da Josip, alla fine non è andata in porto per la volontà dell’Atalanta di trattenere un giocatore dalle grandi potenzialità. Dopo aver trascorso diversi anni in Italia con le magie di Palermo, Fiorentina ed Atalanta, Ilicic è tornato in patria ed oggi gioca con la maglia del Maribor.