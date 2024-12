Gol McTominay, è una rete speciale: “Chances di segnare bassissime”, la percentuale

Rete speciale di Scott McTominay, che ha deciso la sfida tra il Torino e il Napoli in favore della squadra azzurra: il dato de Il Corriere dello Sport sul gol è particolare.

Tre punti per continuare a sognare: il Napoli manda un segnale importante a tutta la Serie A da Torino, con una nuova prova di forza e compattezza. Una rete, quella siglata da Scott McTominay, per regalarsi una vittoria che dimostra il valore dell’organico a disposizione del tecnico Antonio Conte. Lo scozzese si dimostra sempre più fondamentale per la formazione partenopea, che in estate ha accolto dal Manchester United un rinforzo che, anche grazie al riscontro dei fatti e dei numeri, si sta rivelando tra i più importanti dell’intera Serie A.

Il gol messo a segno dal numero otto dei partenopei è spettacolare e a confermarlo è l’analisi de Il Corriere dello Sport, che si sofferma anche sugli aspetti meramente statistici della conclusione che si è insaccata alle spalle di Vanja Milinkovic – Savic e che ha dato una vittoria al Napoli che può essere un’iniezione di fiducia di non poco conto in vista del prossimo futuro, all’alba del doppio impegno tra Coppa Italia e Serie A contro la Lazio.

Scott McTominay ha messo la sua firma decisiva sulla sfida tra il Torino e il Napoli, con una rete che ha fatto subito il giro della rete incassando i complimenti dei tifosi sui social.

Di seguito, quanto analizzato da Il Corriere dello Sport a proposito del gol segnato dal numero otto della squadra partenopea:

“Nel suo unico tiro in porta della sua partita (quello di McTominay, ndr), l’azzurro aveva il 6% di chance di far gol per come era posizionato, per come si trovavano i due difensori davanti e per la porzione di porta che copriva Milinkovic – Savic. Ha trovato il buco, di sinistro, che non è il suo piede. Stoppando e tirando in un attimo, sorprendendo tutti, dopo il gioco di prestigio di Kvara, decisivo con il suo assist”.