“Lui non è sul mercato!”: l’annuncio in diretta blocca le voci sull’azzurro

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato: la rivelazione su uno degli azzurri è arrivata in diretta.

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato, e con essa anche la possibilità per il Napoli di muoversi e provare a migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Giovanni Manna non ha mai smesso di guardare al futuro della squadra azzurra, nella speranza di trovare la soluzione migliore e magari qualche occasioni in grado di stuccare l’appetito.

Certo, non è semplice muovere pedine a gennaio visto che le squadre hanno poi necessità di rimpiazzare in caso di cessioni importanti. Ecco perché Bonny, uno dei nomi più accostati al Napoli in queste settimane, difficilmente lascerà Parma per approdare all’ombra del Vesuvio a campionato in corso.

Va detto, il discorso vale anche per lo stesso Napoli: gli azzurri hanno alcuni calciatori che stanno giocando poco e che dunque potrebbero svestire l’azzurro nei prossimi mesi, secondo alcuni già a gennaio.

Mercato Napoli, la rivelazione di Carlo Alvino

Uno di questi è senza dubbio Giacomo Raspadori: l’attaccante azzurro ha giocato pochissimo fino a questo momento, pur essendo un calciatori di altissimo livello ed al centro dell’Italia di Luciano Spalletti.

Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato proprio dell’ex giocatore del Sassuolo: “Il rebus sarebbe trovare la posizione a Raspadori, ma il calcio non è una scienza esatta, ne possiamo parlare tutti. Raspadori, sono certo, che metterà in condizione Conte ad affidarsi a lui. Ribadisco una cosa, Raspadori non è sul mercato“, ha detto il giornalista durante Radio Goal.

Insomma, quello di Raspadori dovrebbe essere un futuro ancora a tinte azzurre, almeno nell’immediato: la prossima estate potrebbero esserci valutazioni diverse, ma ad oggi – stando anche a quanto rivelato da Alvino – difficilmente lascerà Napoli.