“Sembrava dirigersi verso gli spogliatoi”: Napoli-Roma, la ricostruzione al cambio di Kvara

Non ha reagito benissimo Khvicha Kvaratskhelia in occasione della sostituzione: la Gazzetta dello Sport ha ricostruito quanto accaduto al cambio del georgiano.

Il Napoli ha portato a casa tre punti, Romelu Lukaku è tornato al gol e Antonio Conte può festeggiare per aver raggiunto la vittoria con un altro risultato di corto muso, andando a massimizzare il profitto a dispetto di una prestazione non particolarmente esaltante. Tutti contenti? Non proprio.

Arrivato il momento del cambio, Khvicha Kvaratskhelia ha mostrato tutto il suo disappunto, uscendo dal campo scoro in volto ed evidentemente non soddisfatto di quanto fatto in campo nel corso dei 66 minuti che ha avuto a disposizione per aiutare la squadra. Un duello perso, di fatto, quello con Celik che è riuscito a ridurre la propulsione offensiva del giocatore georgiano.

Napoli-Roma, Kvara e la ricostruzione dopo il cambio

Il numero 77 azzurro, come detto, non ha vissuto il cambio in maniera positiva. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato a ricostruire quanto accaduto proprio in occasione della sostituzione con l’ingresso di David Neres, visto che lo stesso Khvicha sembrava si stesse dirigendo proprio verso gli spogliatoi, per poi tornare sui suoi passi e andarsi a sedere in panchina.

“Il georgiano ha fatto il giro largo, è passato dietro la porta di Meret e poi sembrava dirigersi verso gli spogliatoi, prima di tornare sui suoi passi e virare in direzione panchina. E lì si è sfogato, sbattendo le mani sul campo. Kvara probabilmente era deluso per la sua prestazione, per quel gol divorato dopo 100 secondi”, scrive questa mattina la rosea.