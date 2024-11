“Non l’età dei tempi dell’Inter ma resta un problema”: Lukaku promosso dai quotidiani

Tutti giudizi positivi per Romelu Lukaku: ecco i voti dei quotidiani italiani dopo la vittoria del Napoli di ieri contro la Roma.

La vittoria contro la Roma è stata decisa dal gol di Romelu Lukaku che ha firmato il definitivo 1-0. Un gol cercato e costruito, visto che lo stesso belga ha ammesso nel post partita insieme a Giovanni Di Lorenzo di aver provato la combinazione diverse volte in allenamento, riuscendo ieri contro i giallorossi a metterla in pratica anche sul campo.

Una prestazione dunque convincente per l’attaccante che ha trovato il gol ed ha spazzato via critiche e polemiche: si, perchè nelle scorse settimane qualche mugugno di troppo circolava attorno alla figura di Big Rom, ma con il gol di ieri la situazione è rientrata e c’è grande consapevolezza di quanto possa dare Lukaku alla causa azzurra.

Lukaku premiato dai quotidiani dopo Napoli-Roma

“Nel primo tempo tocca 8 palloni: in gabbia. Con il nono sfiora la rete di testa e con il decimo, bruciando Hummels in area piccola, scrive la legge dell’ex. Non esulta, ma sorride: gol pesantissimo”, scrive oggi il Corriere dello Sport che dà a Lukaku un 7 in pagella.

Stesso voto della Gazzetta dello Sport: “Non ha l’età e neanche l’allenamento del Lukaku interista, però per i difensori è sempre un bel problema. Due occasioni: un gol, grazie anche a Hummels, e un colpo di testa a lato”, ha scritto oggi la rosea parlando proprio della partita di Big Rom.

Ed ancora, anche Tuttosport ha confermato la stessa valutazione nei confronti dell’attaccante del Napoli: “Con il suo quinto gol stagionale batte la sua ex squadra e permette al Napoli di vincere una partita difficile“.