David Neres giocherà di più? La risposta di Conte in conferenza

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra il suo Napoli e la Roma: tra gli argomenti anche la situazione di David Neres.

David Neres ha colpito i tifosi del Napoli che, di fatto, lo vorrebbero più tempo in campo. Il giocatore brasiliano fino a questo momento ha fatto registrare dei numeri assolutamente positivi: 2 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia giocando soltanto due volte dall’inizio.

Il pubblico azzurro sta dalla parte dell’ex Benfica, nella speranza che lo stesso Conte gli dia più spazio. Proprio l’allenatore del Napoli, durante la conferenza stampa di oggi, ha risposto ad una domanda specifica riguardo David Neres e quello che potrebbe cambiare in futuro in relazione all’attaccante brasiliano.

Conte parla di Neres in conferenza stampa

Una domanda secca ma sicuramente d’impatto, soprattutto in base a quello che è il sentiment della piazza partenopea: “Neres può essere utile alla causa di un attacco che forse ha fatto qualche gol in meno?”, hanno chiesto a Conte durante la conferenza stampa di oggi.

L’allenatore del Napoli ha risposto in maniera chiara: “David si sta impegnando e sta lavorando, sta facendo bene. Per noi è un’importante risorsa, lo è stato in passato e lo è nel presente. E’ un giocatore per cui stiamo cercando di creargli delle situazioni per esaltare le sue caratteristiche”, ha spiegato Conte.

“Ma sono molto contento di quello che ci sta dando. Ha sempre giocato, a volte con degli spezzoni, è un giocatore che ti può creare una situazione dal nulla, ed in più è un ragazzo molto positivo, sono molto contento del suo apporto”, le parole del tecnico.