“Un errore pagato a caro prezzo”: l’Inter rimugina su un noto calciatore del Napoli!

In casa Inter sono emersi moltissimi dubbi dopo il match contro il Napoli. In particolare, la società è tornata a pensare ad un noto calciatore azzurro.

Inter-Napoli non è stata una partita spettacolare, ma ha messo in mostra ottimi campioni sia da una parte che dall’altra. I protagonisti tanto attesi non hanno brillato, e basti ripensare alle due coppie d’attacco composte da Thuram-Lautaro e Lukaku-Kvaratskhelia. Al tempo stesso, però, la sfida tra le due forze del campionato italiano ha messo in mostra altri profili importanti. Infatti, in modo particolare, è emerso ancora una volta l’ottima dato difensivo del Napoli. Nella passata stagione, proprio la retroguardia è stato uno dei reparti più in difficoltà, ma poi la musica è cambiata con l’avvento di Antonio Conte.

Il tecnico azzurro, fin dal suo arrivo in Campania, ha palesato alla società la necessità di acquisire un profilo esperto. L’obiettivo è immediatamente ricaduto su Alessandro Buongiorno, tra i migliori difensori centrali presenti nel campionato italiano. Prima di mettere a segno l’acquisto, però, il club campano ha dovuto battere una concorrenza molto agguerrita sia dall’Italia che dall’esterno. Sulle tracce del giocatore era presente in modo particolare l’Inter, proprio l’ultima avversaria dei partenopei.

Buongiorno protagonista assoluto a San Siro: era un obiettivo dell’Inter

Alessandro Buongiorno continua a brillare nella sua prima stagione a Napoli. Il difensore ex Torino vanta ottime qualità, le quali gli stanno permettendo di diventare uno degli uomini più importanti nello scacchiere di Antonio Conte. La solidità difensiva acquisita dal club azzurro non è un aspetto da sottovalutare, ma ancor più bisogna focalizzarsi sulle prestazioni del centrale italiano. Come riportato da “Calciomercato.com” il giocatore è stato a lungo nel mirino dell’Inter durante l’ultima sessione di mercato. Le richieste elevate di Cairo e i problemi finanziari della società lombarda hanno impedito la chiusura della trattativa.

Oltre a ciò, poi lo stesso calciatore ha spinto per l’approdo in Campania una volta sentito Antonio Conte. A distanza di alcuni mesi, però, l’Inter starebbe rimuginando sull’affare mai concluso. Infatti, le prestazioni di Alessandro Buongiorno in questo inizio di stagione sono state molto esaltanti. L’ex Torino è diventato un attore primario a Napoli, aiutando l’intero reparto difensivo a migliorare ancor più.

Non a caso, l’ultima prestazione esaltante è arrivata proprio a San Siro contro l’Inter. Il difensore è riuscito a fermare la coppia Thuram-Lautaro, ovviamente con l’aiuto dei compagni che son guidati da un profilo molto esperto presente nel calcio italiano.