“Si può dire che l’anno scorso Calzona ha fatto meglio?”: Pistocchi punzecchia Conte

Maurizio Pistocchi ha commentato la partita di ieri tra Inter e Napoli attraverso un messaggio pubblicato attraverso il suo profilo X.

Un pareggio con polemica, ma che permette al Napoli di portare a casa un punto comunque importante: quello di San Siro è stato un risultato positivo per la squadra azzurra, che è cosi riuscita a mettersi alle spalle la dura sconfitta patita in casa contro l’Atalanta, arrivando addirittura ad un passo dalla vittoria col tiro di Simeone che ha mancato lo specchio della porta nel finale.

Al netto del risultato, va detto, quello espresso in campo non si può di certo dire sia stato il miglior gioco possibile. Il Napoli non è stato protagonista di una prestazione di livello, ma al tempo stresso è riuscito a tenere botta, limitando gli avversari ed andando a colpire quando possibile.

Inter-Napoli, la sentenza di Maurizio Pistocchi

Proprio sul gioco espresso dal Napoli si è lanciato in una disamina anche il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto sull’argomento attraverso i social: “Inter-Napoli è finita 1-1 come l’anno scorso. Ma l’anno scorso il Napoli ebbe più occasioni da gol (Xg 1.20 > 0.59) fece più tiri verso la porta (11>5) più tiri nello specchio (3>2) ebbe più possesso palla (51>46%) e completò più passaggi (450>439)”, ha scritto il giornalista su X.

#InterNapoli è finita #1:1 come l’anno scorso. Ma l’ anno scorso il #Napoli ebbe più occasioni da gol (Xg 1.20 > 0.59) fece più tiri verso la porta (11>5) più tiri nello specchio (3>2) ebbe più possesso palla ( 51>46%) e completò più passaggi ( 450>439). Con in campo :… pic.twitter.com/98gSmJaZDO — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 11, 2024

“Con in campo: Raspadori > Lukaku, Traorè > McTominay, Juan Jesus > Buongiorno. Si può dire che il Napoli di Calzona aveva fatto meglio, o il risultato è l’unica cosa che conta?”, ancora le parole di Pistocchi che ha cosi richiamato alla memoria la prestazione dello scorso anno con l’attuale commissario tecnico della Slovacchia in panchina.