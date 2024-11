Rigore in Inter Napoli, De Paola ricorda l’episodio di Empoli e punge Conte: attacco durissimo

Fiume di polemiche il giorno dopo Inter – Napoli in seguito allo sfogo di Antonio Conte riguardo il rigore concesso da Mariani in occasione del big match di San Siro.

La polemica non accenna a placarsi: al centro del dibattito c’è l’episodio sul rigore concesso dall’arbitro Mariani nel corso di Inter – Napoli, in favore della squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico Antonio Conte non ha nascosto la sua rabbia, andando all’attacco durante il suo intervento ai microfoni di DAZN e trascinando il tutto anche in conferenza stampa. Quasi tutta l’opinione pubblica è d’accordo sul fatto che il contatto tra Denzel Dumfries e Frank Zambo Anguissa fosse molto leggero, ma non manca chi pensa il contrario o chi, comunque, non è d’accordo sulla scelta da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale di protestare in maniera vigorosa al termine del match.

A parlarne è stato il giornalista Paolo De Paola, intervenuto a Speciale Calciomercato, trasmissione in onda su Sportitalia. In particolare, De Paola tira in ballo l’episodio altrettanto discusso del rigore concesso ai partenopei in occasione di Empoli – Napoli, pungendo di conseguenza l’allenatore azzurro. Il tutto, a dimostrazione di come le polemiche siano destinate a durare anche nelle prossime ore, se non addirittura anche nei prossimi giorni.

Inter Napoli, De Paola critica Conte in diretta: le parole fanno discutere

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a Sportitalia, esprimendo quello che è il suo punto di vista in merito alle polemiche innescate da Antonio Conte nel post gara in merito al calcio di rigore concesso agli avversari in occasione di Inter – Napoli.

Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista a tal proposito:

“Ricordo un episodio ancora più controverso. Mi riferisco a quanto è accaduto nel corso della gara tra Empoli e Napoli. Quella volta furono gli azzurri a usufruire di un rigore quando Politano, in quel caso, svenne. Allora questa stessa esecrazione su un episodio da rigore ci dovrebbe essere in ogni partita. Quello che a me non piace tanto è il sospetto: l’unico allenatore che non dovrebbe mai parlare di sospetto e complotti è, secondo me, proprio Antonio Conte. Lui è carta conosciuta: in questo modo lui, così facendo, sta togliendo tutta la pressione dalla squadra”.

Non ci sono dubbi sul fatto che tale polemica continuerà a caratterizzare il dibattito anche nelle prossime ore, accendendo ulteriormente i riflettori sulla classe arbitrale in Serie A.