Garcia-Roma, colpo di scena: esordio immediato contro il Napoli?

In casa Roma si attendono novità in merito al nuovo allenatore: Roberto Mancini resta tra i favoriti, ma in queste ore spunta la candidatura a sorpresa di Rudi Garcia.

Ore di grande apprensione in casa Roma per capire quale sarà il nuovo allenatore che prenderà il posto di Ivan Juric sulla panchina del club giallorosso. Nelle scorse ore è arrivato il tempestivo comunicato sull’esonero del tecnico ex Torino ed Hellas Verona, tra le altre, aprendo dunque la caccia al nuovo tecnico. Una scelta che sarà importante anche per il Napoli, in quanto gli azzurri saranno la prima squadra che il nuovo tecnico dei capitolini affronterà, subito dopo la terza sosta di stagione per le Nazionali.

Da diversi giorni, il nome più chiacchierato è quello di Roberto Mancini: l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, reduce dall’esperienza fallimentare in Arabia Saudita, potrebbe ripartire subito dalla Serie A. Ma, insieme ad altre candidature, spunta a sorpresa il nome di Rudi Garcia: per il francese ex Napoli (solo pochi mesi in azzurro, all’inizio della scorsa stagione) si parla in maniera più frequente di un possibile ritorno nella Capitale, tant’è che il suo profilo sembrerebbe star scalando sempre più posizioni, stando a quanto si apprende da molteplici fonti in queste ore così particolari per la società capitanata dai Friedkin.

Panchina Roma, chi ci sarà contro il Napoli? Spunta l’idea Garcia

L’idea che porterebbe il ritorno di Rudi Garcia alla Roma sta divenendo sempre più concreta. L’ex Napoli è ormai da considerarsi uno dei nomi tenuti d’occhio dalla società giallorossa per la panchina del club giallorosso.

Curioso pensare che, eventualmente il francese dovesse tornare a Roma, il primo avversario sarebbe proprio il suo ex Napoli, club che ha allenato per pochi mesi e con cui ha raccolto davvero poche soddisfazioni, non lasciando un ottimo ricordo nella piazza partenopea. Il nome in primo piano resta quello di Roberto Mancini, ma quella di Rudi Garcia è una candidatura che, insieme altre piste, sembra essere concreta.

La sensazione è che servirà ancora qualche ora, se non addirittura qualche giorno, per capire quale sarà il tecnico della Roma che, al rientro dalla sosta, affronterà subito il Napoli. Inutile anche dire che, in caso di arrivo di Rudi Garcia, la suggestione sarebbe a dir poco particolare: la situazione, dunque, è da monitorare con forte attenzione.