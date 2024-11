Buongiorno super, il dato su Inter-Napoli è fantastico: azzurro dominante!

Alessandro Buongiorno è stato uno dei migliori del Napoli in occasione dell’ultima sfida contro l’Inter: il difensore centrale è stato difatti perfetto nel big match di San Siro.

Tra i calciatori che ha ben impressionato nella sfida tra Inter e Napoli, che si è tenuta domenica sera allo stadio San Siro (finita per 1-1, con gol di McTominay e Calhanoglu, ndr), c’è sicuramente Alessandro Buongiorno. Il difensore ex Torino è ormai una certezza per Antonio Conte, che si è speso in prima persona per portarlo nella scorsa estate in maglia azzurra. Anche contro l’Inter, Buongiorno ha offerto una prova incredibilmente convincente: un messaggio spedito anche al Commissario Tecnico Luciano Spalletti, che potrebbe puntare su di lui anche per la sua Italia.

Intanto, spunta il dato relativo alla prestazione del centrale partenopeo contro i nerazzurri: l’ex Toro è sostanzialmente perfetto in ogni rilevazione statistica, così come emerso dai dati pubblicati in queste ore in seguito al fischio finale della sfida di vertice.

Inter Napoli, Buongiorno tra i migliori: le statistiche sono superlative

Alessandro Buongiorno si conferma essere ormai una certezza per il Napoli e per il suo allenatore, Antonio Conte. D’altronde, i numeri certificano quella che è stata una supremazia fuori discussione da parte dell’ex Torino.

Di seguito, i dati che confermano l’ottima prova del centrale azzurro in occasione della sfida tra l’Inter e il Napoli: