Aumento di stipendio e rinnovo, c’è la comunicazione del Napoli: è fatta!

Ci sono novità sul fronte rinnovo in casa Napoli: tutto pronto per il prolungamento di contratto e il relativo adeguamento salariale: “Gli azzurri hanno già mandato la PEC”.

Il giorno dopo la sfida tra l’Inter e il Napoli, gli azzurri si godono la certezza di poter contare ancora sul primo posto in classifica in solitaria, pur consapevoli che la vetta si è accorciata e anche di tanto. I partenopei escono dallo stadio San Siro con una missione compiuta, considerando che Antonio Conte aveva dichiarato di voler arrivare alla sosta con il primato in tasca. A quasi un terzo del campionato, gli azzurri si ritrovano con la possibilità di poter dire la propria per le zone nobili della classifica, traguardo – seppur parziale e del tutto virtuale – ottenuto grazie al lavoro dell’allenatore leccese, che ha saputo mettere nelle condizioni, fin da subito, di far rendere alcuni big di nuovo su livelli top.

Tra di loro, c’è sicuramente Frank Zambo Anguissa: il centrocampista è tornato nuovamente protagonista in maglia azzurra, dopo un’annata a dir poco deludente come quella dello scorso anno. Anche per questo, la SSC Napoli ha deciso di accelerare sul fronte rinnovo, per cui i partenopei godono di una clausola di prolungamento. Secondo quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola, il club avrebbe già mandato la comunicazione, via PEC, all’entourage per far sapere alla controparte di voler attivare l’opzione.

News SSC Napoli, rinnovo di Anguissa sempre più vicino: c’è l’indizio

Il Napoli ha tutta l’intenzione di blindare il suo centrocampista Frank Zambo Anguissa, il cui contratto prevede un’opzione rinnovo in favore del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto scrive Il Mattino, gli azzurri hanno fatto già sapere al giocatore e all’entourage di voler procedere quanto prima all’attivazione della stessa opzione. Di seguito, quanto scritto dal quotidiano a tal riguardo: