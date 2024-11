Ag. Di Lorenzo: “Conte ha ragione, se VAR non interviene su tutto allora non serve!”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio CRC soffermandosi sul caso del rigore concesso durante Inter-Napoli.

Tiene banco il caso di moviola più caldo del weekend, il calcio di rigore concesso all’Inter durante la sfida contro il Napoli. Anche Antonio Conte ieri ha rimarcato chiaramente, prima ai microfoni di DAZN e poi in conferenza stampa, quando la decisone dell’arbitro sia stata poco approfondita e come sia stato anche poco chiaro il mancato intervento del VAR. L’allenatore del Napoli ha anche accusato la scelta di seguire un protocollo che, a detta dello stesso Conte, penalizzerebbe anche l’utilizzo dello stesso strumento in ottica di miglioramento dei sistema calcio.

Insomma, se ne sta parlando da ore e si continuerà anche nei prossimi giorni. Di sicuro l’intervento di Conte sulla questione ha aperto il dibattito, c’è chi ha deciso di schierarsi in maniera netta a favore dell’allenatore del Napoli.

Rigore Inter-Napoli, parla l’agente di Di Lorenzo

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi proprio sul tema del VAR: “Var? Io la penso come Antonio Conte. Il Var deve essere usato per migliorare. O si interviene su tutto oppure non serve”, le parole di Giuffredi.

“Deve intervenire su tutte le decisioni sbagliate dell’arbitro. Le interpretazioni non servono. L’arbitro può sbagliare le proprie scelte ma quando si rivedono le azioni sullo schermo non si può sbagliare. Challenge? No, non sono favorevole”, le parole dell’agente di Mario Giuffredi ai microfoni della Radio Partner della SSC Napoli.