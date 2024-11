Inter-Napoli, Pedullà attacca Marelli sul rigore: scoppia la polemica

Inter Napoli, Pedullà attacca Marelli sul rigore assegnato all’Inter: si accende la polemica.

Il big match tra Inter e Napoli si è concluso 1-1 allo stadio San Siro con polemiche accese sull’episodio del calcio di rigore assegnato ai nerazzurri. Il tentativo di protezione della palla da parte di Anguissa sul pressing di Dumfries è stato giudicato falloso da parte del direttore di gara Mariani. Luca Marelli, ex arbitro, oggi a Dazn per valutare le decisioni arbitrali, è stato criticato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Pedullà secco: “Rigore sì o no? Sei lì per questo”

Alfredo Pedullà ha giudicato inadatto il commento di Luca Marelli sull’episodio del calcio di rigore. Il giudizio di Marelli, infatti, secondo il parere del giornalista, è stato abbastanza superficiale e poco esaustivo. Di conseguenza, sul proprio profilo “X”, ha rilasciato il seguente commento, con annessa polemica.

“La cosa peggiore è quando ti chiedono, sei l’esperto: c’è o non c’è il rigore? “Contatto leggero”. Ma mi puoi dire se c’è o non c’è? Sei lì per questo. Domani Piove? Si, ma forse c’è il sole”: così Pedullà, anche con un pizzico di ironia, sulle dichiarazioni di Marelli a seguito del fischio del calcio di rigore.