Conte attacca in conferenza: “Creano delle dietrologie. Il VAR deve interventire”

Inter Napoli, arrivano le parole di Antonio Conte in conferenza stampa nel post partita del big match di questa sera.

L’allenatore del Napoli ha analizzato il match disputato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri sono riusciti a strappare un punto ai campioni d’Italia in carica. Nonostante ciò, Conte è rimasto davvero stupito in negativo per la gestione arbitrale sull’episodio del calcio di rigore a sfavore. Sul punto guadagnato e sull’ultimo periodo del suo Napoli, ha affermato:

“Noi mettiamo in preventivo che ci può stare che perdi in casa con l’Atalanta, ha vinto in casa dello Stoccarda che aveva battuto la Juventus: non abbiamo perso contro una squadra debole, ma una squadra che fa la Champions a differenza nostra. Poi si poteva fare meglio o peggio, ma è relativo. Oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, di intensità, di pressione, di accettare i duelli, contro una signora squadra come l’Inter. Abbiamo fatto alcuni errori in uscita abbastanza elementari: lavoriamo tanto, prima o poi questo lavoro dovrà venire fuori, oggi abbiamo sbagliato alcuni passaggi facili.

Conte ancora contro il VAR: “Voglio onestà intellettuale, a nome di tutti gli allenatori”

In merito all’episodio del calcio di rigore, Conte ha tuonato: “Mi ha dato fastidio sentirmi dire che, su un rigore inesistente, il VAR non può intervenire. Se c’è un errore deve intervenire, invece ora si sta creando un protocollo che porta a delle dietrologie: Kvaratskhelia spinto, rigore clamoroso e sento dire che il VAR non può intervenire perché spetta all’arbitro. Se c’è un errore devi intervenire e devi correggere, o almeno chiamare l’arbitro al monitor: se poi conferma la scelta sono il primo a difenderlo. Sennò così si creano cattivi pensieri e io non ne voglio avere, voglio onestà intellettuale“.

Sul risultato ottenuto e sull’ennesimo scontro diretto, ha dichiarato : “Capisco che giocare a San Siro contro l’Inter non sia semplice, però chi lavoro con me sa benissimo che cerco sempre di trovare qualcosa per cercare di migliorarci. Però sono molto contento perché, in tre trasferte contro tre top come Juventus, Inter e Milan usciamo con cinque punti, nonostante con la decisione del rigore qualcuno abbia provato a creare un qualcosa che mi ha dato molto fastidio”.

Riguardo al protocollo ed alle modalità d’uso: “Ma chi l’ha messo sto protocollo? A me sembra messo per creare confusione. Il VAR per me è uno strumento bellissimo, ti consente di stare tranquillo: ti arrabbia alle volte, poi vai a vedere e ti tranquillizzi. Ma perché deve intervenire quando conviene: se c’è un errore, deve intervenire. Chiama l’arbitro, poi magari oggi Mariani andava a vedere e confermava il rigore: l’avrei accettato. Ma così no. Rischiamo di perdere la partita perché in questo caso il protocollo dice che il VAR non può intervenire? Togliamolo sto protocollo, togliamo sti alibi. Io voglio onestà”.

Sulla solidità della squadra, ha ribadito: “In altre partita avevamo abbassato Politano, oggi era alto e abbiamo difeso a quattro, contro un attacco a cinque. Diverse persone mi chiedevano perché abbassassi Politano, oggi l’ho lasciato alto e abbiamo trovato una buona solidità comunque. È importante perché, se non prendi gol, come minimo pareggi. Se poi segni ottieni anche i tre punti. Noi dobbiamo continuare a lavorare, cercando fare sempre di più: rispetto ad altre squadre che lavorano da tempo con l’allenatore, siamo a buon punto. Però oggi sono arrabbiato per questa cosa del VAR, non per la decisione: sentirmi dire che non può intervenire la prendo come una presa in giro. Dico per tutti gli allenatori, non solo per me. Ma chi ha fatto questo protocollo: se c’è un errore il VAR deve intervenire, pro o contro il Napoli. Siamo incazzati neri tutti quanti per questi dubbi che creano delle dietrologie: io voglio stare tranquillo in panchina, altrimenti prendo ammonizioni o espulsioni. Oggi ho visto che ero quotato a 4, incredibile. Se mi mettevo d’accordo… ma incredibile”.