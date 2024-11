Classifica di Serie A stravolta: due squadre raggiungono il Napoli

A pochissime ore da Inter-Napoli la classifica di Serie A viene stravolta: due squadre hanno raggiunto il club azzurro

Salutate…le capoliste! Il Napoli è stato raggiunto in vetta alla classifica da ben due squadre prima del big match di San Siro contro l’Inter. Il distacco con i nerazzurri è appena di una lunghezza e questa sera, in caso di sconfitta, la formazione di Conte potrebbe lasciare il primo posto durante la lunga sosta per gli impegni della Nazionale. Uno scenario che il tecnico non si augura.

Intanto, l’Atalanta ha battuto l’Udinese tra mille polemiche. La formazione bianconera ha visto negarsi un gol, annullato per fallo su De Roon secondo l’arbitro Di Bello; e nel corso della gara il VAR ha anche commesso un errore, non richiamando il direttore al VAR per un netto fallo di mano di Hien. Nel post partita, la dirigenza dell’Udinese ha alzato la voce contro la direzione arbitrale. In ogni caso, la squadra di Gasperini ha ribaltato lo svantaggio iniziale e ha conquistato tre punti, che hanno permesso di raggiungere il Napoli a 25 lunghezze.

La Fiorentina, invece, continua a vincere e convincere. I ragazzi di Palladino hanno superato l’Hellas Verona 3-1 al Franchi, sotto gli occhi di ct Spalletti che sarà in tribuna anche per Inter-Napoli. La tripletta di Kean ha steso i gialloblu e permette alla Viola di agganciare Atalanta e Napoli a quota 25 punti. A 24, prima del match che chiuderà la 12a giornata di Serie A, ci sono Inter e Juventus. In attesa del risultato di Lazio-Monza. Ecco di seguito la classifica di Serie A