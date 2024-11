SSC Napoli, la notizia è ufficiale: convocazione in nazionale nonostante l’infortunio!

E’ arrivata la convocazione nonostante l’infortunio: la notizia è ufficiale e riguarda il Napoli di Antonio Conte.

Si prepara la nuova sosta delle nazionali. La prossima giornata di campionato sarà l’ultima prima dello stop che permetterà ai giocatori di raggiungere le rispettive nazionali: dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali alla Nations League, sono diverse le competizioni che animeranno le giornate calcistiche dalla prossima settimana.

Anche in casa Napoli si guarda a quelle che saranno le convocazioni e i giocatori che lasceranno la città. Già note quelle che McTominay e Gilmour, entrambi convocati dalla Scozia. Ma non sono i soli.

News Napoli, Calzona convoca Lobotka nonostante l’infortunio

E’ stata resa ufficiale in questi minuti anche la lista dei convocati della Slovacchia: tra i giocatori chiamati in causa anche Stan Lobotka, in queste ultime settimane out per infortunio. Il centrocampista ex Celta Vigo è stato comunque convocato da Ciccio Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, al netto dei problemi fisici che hanno costretto il calciatore ha rimanere fuori dal campo.

Lobotka, tra l’altro, ha rimediato l’ultimo infortunio proprio con la maglia della Slovacchia contro l’Azerbaigian. Questo ha pesato ovviamente, e non poco, sulle spalle del Napoli che ha dovuto rinunciare al suo play titolare per diverse giornate: Lobotka è stato chiamato nuovamente per i prossimi impegni di Nations League della Slovacchia.