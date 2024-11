“Kvara irriconoscibile! Come può chiedere 8 milioni?”: l’accusa in diretta

Paolo Specchia ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, soffermandosi sul Napoli e sul momento di Khvicha Kvaratskhelia.

In casa Napoli è tempo di analisi dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Una sconfitta pesate che ha aperto a delle valutazioni anche su alcuni singoli all’interno della rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore dovrà trovare al più presto la quadra in vista del match contro l’Inter, sfida cruciale per poter rialzarsi subìto e lasciarsi alle spalle la brutta prestazione contro la Dea.

Tra quelli che sono finiti al centro del dibattito anche Khvicha Kvaratskhelia, anche per quella che riguarda la situazione rinnovo: il giocatore georgiano è stato tra quelli che hanno deluso proprio durante la partita contro l’Atalanta, e per questo anche su di lui si è aperto il dibattito su quanto sia lecita ad oggi la cifra chiesta dal suo entourage per restare a Napoli.

Kvara, l’analisi in diretta di Paolo Specchia

“Lukaku e Kvaratskhelia sono irriconoscibili, soprattutto il georgiano. Non capisco come un giocatore in questo stato possa avere l’ardire di chiedere 8 milioni di euro all’anno… Poi anche Di Lorenzo, Meret, Anguissa e Buongiorno hanno commesso qualche errore di troppo contro l’Atalanta”, le parole di Paolo Specchia a Radio Punto Nuovo.

Ed ancora, Specchia ha parlato più in generale di quella che è stata la prestazione degli azzurri: “Dopo una scoppola come quella di domenica, c’è sempre da preoccuparsi. Sarà una partita difficilissima, la stessa Inter farà riposare qualcuno in Champions perché teme molto il Napoli”.