“Scudetto? Il Napoli non è in corsa”: la sentenza del Papu Gomez

El Papu Gomez ha dato la sua sentenza sul Napoli e la corsa Scudetto: ecco le parole dell’argentino ex Atalanta.

Attorno al Napoli si sono aperte grandi riflessioni dopo la sconfitta contro l’Atalanta: il molti tra gli addetti ai lavori stanno mettendo in discussione il percorso degli azzurri e quelli che potranno essere gli obiettivi da qui alla fine. Dopo sei vittorie consecutive, è bastata una sconfitta per far vacillare la fiducia attorno alla squadra azzurra.

Dopo la partita con la Dea, va detto, il pubblico del Maradona ha riservato ai calciatori in campo applausi e cori, a testimonare come la piazza voglia restare al fianco degli azzurri e come ci sia ancora fiducia nei confronti dell’operato di Antonio Conte.

Napoli, la sentenza del Papu Gomez sullo Scudetto

Alejandro Gomez, El Papu, ha parlato nel corso della trasmissione ‘MondoPengwin’, soffermandosi proprio sugli azzurri e sull’Atalanta dopo a vittoria: “Va dato merito all’Atalanta di avere disputato una grande partita a Napoli. Tutti parlano dell’attacco, ma ha una difesa fortissima, è devastante. Hien è fortissimo, anche Kolasinac, Djimsiti è cresciuto esponenzialmente, il portiere è bravo, Ruggeri fa il suo, Zappacosta da quando è tornato a Bergamo è diventato un treno”, ha detto Gomez.

Poi un passaggio proprio sul Napoli e la lotta per lo Scudetto: “Non vedo il Napoli in corsa. L’Inter è due gradini sopra le altre squadre, poi se la giocano Atalanta e Juventus per il secondo posto, forse il Napoli. Il Milan non lo vedo proprio”, le parole dell’argentino.