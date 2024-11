Napoli Basket, sorpresa sugli spalti: spunta anche l’azzurro – VIDEO

NAPOLI BASKET – Grande sorpresa alla Fruit Village Arena, teatro del match tra gli azzurri e il Venezia: presente anche un giocatore della squadra di Antonio Conte.

Giornata molto deludente per i tifosi della SSC Napoli, in seguito alla sconfitta netta tra le mura amiche del Diego Armando Maradona contro l’Atalanta. Una prestazione non tra le più esaltanti per gli uomini di Antonio Conte, che ora avrà il compito di tirare quanto prima su il morale della squadra, che comunque ha riscosso il supporto da parte dei tifosi presenti quest’oggi all’impianto di Fuorigrotta, guidata in primis dal capitano Giovanni Di Lorenzo.

Quest’ultimo è il grande ospite d’eccezione alla Fruit Village Arena per la sfida del Napoli Basket contro Venezia. Il numero 22 azzurro è apparso sugli spalti, tra la meraviglia dei tifosi presenti, anche se non è la prima volta che un giocatore di proprietà del club del presidente Aurelio De Laurentiis assiste a un match della GeVi.

Di Lorenzo alla Fruit Village Arena per il Napoli Basket: le immagini

Giovanni Di Lorenzo è il grande ospite della Fruit Village Arena, nella serata della sfida tra il Napoli Basket e Venezia.

Il capitano, presente sugli spalti, è soltanto l’ultimo di una lunga lista di calciatori che, negli ultimi anni, hanno assistito proprio alle gesta della GeVi, altro simbolo d’eccellenza della città di Napoli.

Di seguito, le immagini che certificano la presenza di Di Lorenzo: