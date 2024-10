McTominay sicuro: “Vogliamo giocare meglio”, poi il retroscena su Lukaku

Scott McTominay ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Lecce, ai microfoni di Dazn.

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Lecce per provare a strappare 3 punti, fondamentali soprattutto sul piano morale in vista dei numerosi ed impegnativi match di livello che i partenopei dovranno affrontare. Antonio Conte ha deciso di far rifiatare soprattutto i giocatori offensivi per dare minuti nelle gambe a Ngonge e Neres. Minuti che dovrà accumulare per integrarsi al meglio anche Scott McTominay, confermato a centrocampo.

Napoli-Lecce, McTominay: “Voglio cercare il gol, Conte si concentra su tutti”

Scott McTominay ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. prima della gara contro il Lecce. Il centrocampista scozzese, sul suo inizio di stagione al Napoli, ha affermato: “Vogliamo cercare di giocare al meglio e fare dei gol. Conte si concentra su tutti i giocatori, non solo su di me, su ogni aspetto”.

Su abilità che vorrebbe apprendere dai suoi nuovi compagni di squadra, ha sottolineato: “Vorrei avere il modo di finalizzare di Romelu Lukaku, nonostante la grande qualità di questa squadra”.