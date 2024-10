“Il Napoli ha fatto il miglior acquisto della Serie A”: il Pampa Sosa svela il nome

Roberto Sosa non ha dubbi: il Napoli ha fatto il miglior acquisto della scorsa sessione di calciomercato. Ecco di chi si tratta.

Un mercato sicuramente importante, con tanti arrivi che hanno aumentato e non di poco il valore della rosa azzurra: in casa Napoli sono tutti soddisfatti di quanto fatto nel corso dell’estate, al netto dei tempi che non sono stati particolarmente veloci. Tema, quest’ultimo, che ha toccato anche Antonio Conte, come evidenziato dalle dichiarazioni del tecnico che a più riprese ha sottolineato quanto sia stato complicato lavorare col mercato ancora aperto.

Posto che anche la cessione di Osimhen era un cavillo che ha bloccato le cose per diverse settimane, alla fine Giovanni Manna ha costruito una rosa di tutto rispetto: oggi il Napoli è primo in classifica grazie al lavoro di Conte ma anche per quanto fatto dal club proprio in sede di mercato.

Mercato Napoli, il miglior acquisto della Serie A secondo il Pampa Sosa

E proprio il Napoli avrebbe chiuso anche per l’acquisto migliore di tutta la Serie A, almeno stando a quanto dichiarato dal Roberto El Pampa Sosa ai microfoni di Tele A: “Io penso che quello di McTominay sia stato l’acquisto migliore del mercato di Serie A”, ha detto senza troppi giri di parole l’ex bomber del Napoli.

“Paragone con Zielinski? Difficile scegliere, io sono molto legato al polacco per quanto ha fatto a Napoli in passato. Dipende molto anche dagli allenatori. Spalletti magari preferiva Piotr, Conte potrebbe ritenere Scott più funzionale al suo gioco”, ha ancora detto Sosa.