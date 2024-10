Conte parla della BBC ai tempi della Juve: “Ero partito con un’idea diversa, felice di essermi adattato ai calciatori”

Antonio Conte è intervenuto al ‘Festival dello Sport’ attraverso un video: l’allenatore del Napoli è tornato ai tempi della Juventus ed ha parlato della BBC.

Nel corso dell’evento ‘Festival dello Sport’, è intervenuto anche Antonio Conte. Con un video, infatti, l’allenatore del Napoli ha salutato i calciatori della Juventus presenti e con lui hanno costruito un ciclo importante: Bonucci, Chiellini e Barzagli, tre difensore che hanno costituito una parte importante della storia recente della Vecchia Signora.

Proprio a loro si è rivolto lo stesso Conte, tornando su quei tempi che lo hanno visto sulla panchina della Juventus con la BBC a comporre una difesa che si è consolidata anche come muro azzurro con la nazionale italiana: “Un grandissimo abbraccio a tutti e tre. Di solito si parla sempre degli attaccanti e poco dei difensori. Siete stati un grande esempio per tutti quanti“, ha detto l’allenatore del Napoli attraverso un video.

Conte ha ammesso di aver costruito la sua idea di gioco in quei tempi di Juventus partendo da una base diversa rispetto a quella che poi si è consolidata, andando a plasmare la sua idea tattica basando molto proprio su quei calciatori che hanno fatto le fortune di quella squadra.

Conte parla alla BBC: il video durante il ‘Festival dello Sport’

“Io ero partito da un’idea completamente diversa quando sono arrivato alla Juventus perché avevo vinto dei campionati a Bari e a Siena col 4-2-4. E volevo farlo anche alla Juve”, ha ammesso lo stesso Conte “C’erano Andre e Chiellini nei due e Leo in panchina. Son contento perché mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori e mi resi conto delle qualità di Leo, che in quel momento era sacrificato”, le parole di Conte.

Un messaggio che potrebbe trovare riferimenti palesi anche ora con il Napoli, visto che lo stesso Conte ha ammesso in queste settimane di aver cambiato delle cose proprio in relazione ai calciatori che ha a disposizione all’interno della rosa azzurra.

“C’è stata un’evoluzione tattica ma mantenendo sempre gli stessi concetti di gioco. Sono contento di non aver sacrificato la bravura di qualcuno fossilizzandomi sulle mie idee. Si compensativo in tutto e per tutto. Un trio che ha fatto la storia. Grandissimi calciatori ma eccezionali come uomini”, le parole di Conte. Un messaggio che ha ovviamente scatenato l’applauso dei presenti ed i sorrisi dei tre protagonisti sul palco.