Non solo Conte, il Napoli fa en plein a settembre: la Serie A premia il top player

Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore di settembre, ma ora la Serie A indica un giocatore del Napoli come il migliore del mese: ecco chi è

Il mese di settembre è stato ricco di successi e sorprese positive. Il Napoli ha finalmente scoperto i suoi nuovi acquisti, rendendosi conto di aver fatto pienamente centro. Da Lukaku a McTominay, fino a Buongiorno e Neres: tutte note positive.

Eppure, chi ruba la scena è sempre lui: Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante quel gesto di stizza dopo la prestazione a Torino contro la Juventus, dove il georgiano avrebbe voluto incidere maggiormente, la Lega Serie A e tutti gli appassionati hanno votato Kvaratskhelia come miglior calciatore del mese di settembre.

L’attaccante del Napoli ha superato Bremer, Cutrone, Pulisic, Dimarco e Castro, tutti candidati alla vittoria del premio. Kvara riceverà il riconoscimento al Maradona, prima dell’incontro tra Napoli e Lecce. I numeri sono stati decisivi: in 3 partite, ha registrato due gol e un assist. Solo con la Juve è andato a secco. Si tratta del secondo premio del mese di settembre per un tesserato azzurro, poiché Antonio Conte è stato già selezionato come il miglior allenatore dello scorso mese.