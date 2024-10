Lotta Scudetto, Cannavaro si sbilancia sul Napoli: il pronostico è incredibile – VIDEO

Fabio Cannavaro, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato della lotta Scudetto, svelando quello che è il suo punto di vista in merito alle possibilità del Napoli.

Questo Napoli può davvero vincere di nuovo lo Scudetto? Il primo posto in solitaria dopo sette giornate fanno sicuramente sognare i tifosi, ma Antonio Conte è consapevole che servirà mantenere l’attenzione massima in vista del prosieguo della stagione. La concorrenza si preannuncia, infatti, ben nutrita, con l‘Inter che sembra essere ancora favorita per la qualità complessiva della rosa a propria disposizione.

D’altro canto, la compagine partenopea può contare sulla possibilità di potersi dedicare a una sfida a settimana, a causa della mancata qualificazione alle Coppe Europee per questa stagione. Questione approfondita anche da un grande ex degli azzurri come Fabio Cannavaro: il tecnico ha parlato in occasione del Festival dello Sport di Trento, al via da quest’oggi e che si terrà fino al prossimo 13 ottobre. Le sue parole sul Napoli e sulla lotta Scudetto sorprendono tutti.

Serie A, Cannavaro sicuro sullo Scudetto: le sue parole sul Napoli

Fabio Cannavaro è tornato a parlare del Napoli nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento. Secondo l’ex difensore del club partenopeo, gli azzurri possono giocarsela per la vittoria finale del campionato.

“Il Napoli era forte anche lo scorso anno, poi ha avuto molti problemi all’interno dello spogliatoio. Se aggiungiamo anche i 150 milioni di euro di investimento, la squadra diventa ancora più forte”, ha dichiarato Cannavaro a proposito degli azzurri.

Di seguito, le immagini delle sue dichiarazioni a tal riguardo: