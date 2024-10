Infortunio Meret, cosa filtra sul recupero e su Empoli-Napoli

Tutto sulle condizioni di Alex Meret, out per infortunio muscolare: le ultime sulle condizioni e su Empoli-Napoli

Alex Meret si è infortunato in Juventus-Napoli a causa di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Un problema che lo terrà fuori uso ancora per un po’ secondo le ultime notizie rilasciate da Sky Sport.

Infatti, il portierone azzurro non sta ancora benissimo e in vista della prossima gara di campionato in programma il 20 ottobre potrebbe esserci ancora Caprile a difendere i pali. Meret potrebbe rivedersi alla prima in casa contro il Lecce, match valido per la nona giornata di Serie A. Successivamente il calendario del Napoli propone Milan, Atalanta e Inter. Insomma, Conte vorrà avere a disposizione il campione d’Europa per le gare che contano.

In questo frangente, con Meret infortunato, Caprile è riuscito a distinguersi molto bene. Ha subito solo un gol, ma la prodezza di Strefezza in Napoli-Como era davvero complicata da respingere. Dunque, potrebbe servire qualche settimana aggiuntiva ad Alex prima di riappropriarsi del ruolo da titolare. Contro l’Empoli potrebbe, però, potrebbe ugualmente essere convocato e sedersi in panchina in modo da riassaporare aria di campo e atmosfera partita.