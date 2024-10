CIES, Kvara il più prezioso del Napoli: in Serie A in due meglio del georgiano

In queste ore sta divenendo virale lo studio pubblicato dal CIES (International Centre for Sports Studies) sulla valutazione dei calciatori della Serie A: Kvara, primo del Napoli, è terzo in Serie A.

Tra i trascinatori di questo Napoli targato Antonio Conte c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia: il tecnico leccese ha voluto fortemente la sua permanenza, malgrado le faraoniche sirene da parte del Paris Saint Germain nella scorsa estate. L’attaccante georgiano, che nelle ultime ore è stato insignito di un premio importante, a dimostrazione di un inizio di stagione importante da parte del numero 77.

Frattanto, si attendono novità sul fronte rinnovo: le parti sono al lavoro per cercare di arrivare a una fumata bianca sull’accordo per il prolungamento dell’accordo attualmente in essere, ma al momento la sensazione è che servirà ancora del tempo per cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta.

Ma quanto vale il cartellino di Kvaratskhelia? A fare luce a tal riguardo è la stima da parte del CIES (International Centre for Sports Studies), che ha pubblicato uno studio relativo alla valutazione dei calciatori in Serie A. Oltre a essere il primo del Napoli, l’ex Dinamo Batumi è anche il terzo in Serie A: meglio di lui Lautaro Martinez e Leao.

Serie A, Lautaro e Leao più “preziosi” di Kvara: la stima del CIES

Secondo quanto stimato dal CIES, Khvicha Kvaratskhelia è il terzo giocatore più prezioso del campionato di Serie A, con una forbice che va dai 67 agli 64 milioni di euro.

Meglio di lui, in Serie A, Lautaro Martinez e Rafael Leao, con una valutazione che è rispettivamente di 95-120 milioni di euro e di 69-88 milioni di euro. Guardando, invece, più in generale, sempre secondo l’analisi in questione, la SSC Napoli è il quarto club in Italia e il ventesimo nel mondo: il valore della rosa attribuito è di 598 milioni di euro.

Tornando all’attaccante georgiano, fa sicuramente discutere tra i tifosi il terzo posto, considerando che si tratta di un calciatore ormai riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori talenti della nuova generazione. In molti, nella fattispecie, credono che il numero 77 sia superiore a Leao, calciatore che comunque da anni si sta imponendo in Serie A, risultando tra i giocatori più tenuti d’occhio in Europa, anche in ottica mercato per quanto concerne i top club. Sirene che il Napoli intende spegnere, una volta e per tutte, con Kvara, il cui rinnovo è atteso da tutto l’ambiente ormai da tempo.