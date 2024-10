Biglietti Napoli-Lecce, prezzo e dove acquistarli: tutte le info

Biglietti Napoli-Lecce, il prezzo e dove acquistarli: tutte le informazioni utili per la sfida in programma il prossimo 26 ottobre

Il Napoli ha reso noti tutti i dettagli sui biglietti per la sfida contro il Lecce in programma il prossimo 26 ottobre, sabato, dalle 15:00 allo stadio Maradona. Sfida che anticiperà il turno infrasettimanale, quello che darà origine ad un calendario durissimo che gli azzurri dovranno sostenere fino alla successiva sosta per le nazionali a novembre. La gara al Maradona servirà agli uomini di Antonio Conte a confermare il buon momento attuale che ha preceduto la pausa di ottobre, con i partenopei in testa alla classifica.

Al rientro dalla sosta, il Napoli andrà in trasferta ad Empoli, per poi tornare al Maradona proprio contro il Lecce. I tifosi, dopo le tre sfide consecutive in casa contro Palermo, Monza e Como, potranno quindi seguire nuovamente la squadra dal vivo nel match pomeridiano contro la squadra della città natale di Antonio Conte.

Napoli-Lecce, costo e data di uscita dei biglietti: tutte le info

Il Napoli ha comunicato che i biglietti potranno essere acquistati a partire dalle ore 12:00 di martedì 8 ottobre 2024. La vendita si articolerà in due fasi: la prima, riservata ai titolari di Fidelity Card e la seconda di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Come indicato dalla grafica pubblicata dal sito ufficiale del Napoli, il costo delle Curve varierà dai 14€ per quelle inferiori con in possesso la Fidelity Card, fino ai 35€ per quelle superiori che saranno vendute a prezzo intero. Dai 40€ ai 55€ il costo dei Distinti inferiori e superiori. Mentre per le Tribune i prezzi partiranno dai 65€ per quella Nisida con la Card, fino ai 110€ per quella Posilipo Premium a prezzo intero.

All’interno del sito sono presenti anche i dettagli per le modalità d’acquisto, sia per i possessori della già citata Fidelity Card, sia per coloro che ne sono sprovvisti. Ricordiamo che la stessa Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.

Fasi di vendita

Dalle ore 12:00 di martedì 8 Ottobre 2024 e fino alle ore 23:59 di domenica 13 Ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 14 Ottobre 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.