Napoli-Monza, possibile rigore per gli azzurri? Marelli spiega tutto

Napoli-Monza, contatto in area di rigore tra Bianco e capitan Di Lorenzo: Marelli spiega tutto dell’episodio.

Il Napoli conduce il match al Maradona 2-0 contro il Monza ed Antonio Conte, così come tutti i tifosi, può essere felice per quanto visto nella prima frazione di gara. Nonostante ciò, a scatenare più di qualche polemica è stato un contatto in area di rigore tra Bianco, centrocampista del Monza, e capitan Di Lorenzo.

Contatto Bianco-Di Lorenzo: ecco cosa dice Marelli

Intorno alla metà del primo tempo, un episodio sulla linea dell’area di rigore della squadra di Nesta ha scatenato più di qualche protesta da parte dei calciatori del Napoli. Di Lorenzo, infatti, arrivato quasi a fondo campo, ha ricevuto un pestone da dietro dal proprio avversario lungo la riga delimitante l’area di rigore.

Secondo l’ex arbitro Marelli, come riferito a Dazn, l‘intensità del contatto sarebbe stato cruciale sulla scelta del direttore di gara. Infatti, come le immagini mostrano, sembrerebbe che Di Lorenzo avrebbe istintivamente posto il piede proprio nella zolla in cui arrivava Bianco. L’intensità, inoltre, sarebbe stata troppo poco sufficiente per l’assegnazione di un calcio di rigore.