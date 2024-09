Napoli-Palermo, petardi allo stadio e secondo tempo iniziato con ritardo: cos’è successo al Maradona

Coppa Italia, Napoli-Palermo: tardato il fischio d’inizio del secondo tempo: ecco cosa sta succedendo allo stadio Maradona.

La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, valevole per i sedicesimi di finale della competizione, sta vedendo gli azzurri dominare per 3-0. I giocatori, al termine dell’intervallo, sono rientrati in campo ma il fischio d’inizio del secondo tempo si è fatto attendere. Il motivo è legato a lanci di petardi proveniente dagli spalti.

Lancio di petardi al Maradona, c’entrano i tifosi del Palermo

Secondo quanto ricostruito ad aver contribuito al ritardo del fischio d’inizio sono state continue esplosioni che hanno impedito all’arbitro di poter dare il via alla seconda frazione di gioco. Un gesto deplorevole che si è succeduto continuamente e che ha creato tensione all’interno dell’impianto sportivo di Fuorigrotta.

Un evento che ha condotto lo speaker dello stadio a richiamare ed invitare i colpevoli a smettere per motivi di sicurezza. Secondo quanto riportato da Sportmediaset ci sarebbe stato uno scambio di lanci di petardi tra la Curva A e lo spicchio dei tifosi ospiti del Palermo. A quanto pare poi, gli stessi petardi sarebbero caduti e in Curva A inferiore e in campo.